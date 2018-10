Barça-preses ontkent geruchten: ’Wij houden niet van spelers als Neymar’

Afgelopen zomer vertrok Neymar voor het astronomische bedrag van 222 miljoen euro bij Barcelona. Hij verruilde de regerend kampioen van Spanje voor Paris Saint-Germain. In Parijs is hij door de aanwezigheid van Kylian Mbappé niet het stralende middelpunt, waardoor de geruchten over een transfer toenamen.

„Neymar zal niet terugkeren naar FC Barcelona”, zei Bartomeu tegenover Catalunya Radio. „Hij komt niet in onze plannen voor. Er is ook geen sprake van een terugkeer geweest.”

De desinteresse heeft overduidelijk te maken manier waarop Neymar vertrok. „Er is geen contact met Neymar geweest”, vervolgt Bartomeu. „Wij houden er niet van spelers die hun eigen afkoopclausule betalen en vertrekken.”

Op de vraag of er anders dan Neymar wel andere spelers in het vizier zijn, antwoordde de Bartomeu resoluut. „Ik denk niet dat we, als de markt in januari weer open gaat, iemand willen contracteren. We hebben een kleine selectie, maar genoeg spelers in het tweede elftal die gaten op kunnen vullen.”