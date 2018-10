Slowakije stelt Tsjech als bondscoach aan

Hapal is een bekende naam in het Tsjechische en Slowaakse voetbal. Tijdens zijn actieve loopbaan speelde de middenvelder voor verschillende Tsjechische clubs. Ook speelde hij drie jaar bij Bayer Leverkusen. Voor de nationale ploeg van Tsjecho-Slowakije en later Tsjechië kwam hij 31 keer uit.

Als trainer werd Hapal kampioen van Slowakije met MSK Zilina in 2010 en bereikte hij tevens de groepsfase van de Champions League. Hapal was daarna onder meer bondscoach van Jong-Slowakije.

Het vertrek van Kozak verraste de Slowaakse voetbalbond. De 64-jarige trainer legde zijn functie neer nadat meerdere spelers na de nederlaag tegen rivaal Tsjechië in een nachtclub waren gespot. Kozak had hen juist opgedragen om op tijd naar bed te gaan voor de training van de volgende ochtend.