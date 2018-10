Rojer verslaat landgenoten Haase en Middelkoop

Jean-Julien Rojer Ⓒ Hollandse Hoogte

De beste dubbelspecialist van Nederland Jean-Julien Rojer heeft gewonnen van zijn landgenoten Robin Haase en Matwé Middelkoop. Met zijn vaste Roemeense partner Horia Tecau was Rojer in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Basel te sterk voor het Nederlandse duo, 6-3 6-4.