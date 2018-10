Ziyech: ’Benfica zal ons willen afstraffen’

Ajax heeft een punt meer dan de Portugese topclub en kan met een zege dan ook een grote stap zetten richting overwintering in het miljoenenbal. Toch is dat volgens Ziyech allesbehalve vanzelfsprekend. „Ik verwacht een moeilijke wedstrijd”, vertelt hij op de persconferentie. „Het wordt gezien ons spel de laatste tijd moeilijk voor hun om heel aanvallend te spelen tegen ons, maar ze zullen hier in de ArenA heel compact staan en onze fouten willen afstraffen. Zo gaat dat op dit niveau.”

Ziyech erkent dat Ajax met de week beter wordt en stappen vooruit maakt. „De spelers hebben iets voor elkaar over. Dat is ook echt zo, dat lijkt niet alleen maar zo. Of het dit seizoen nu of nooit is voor Ajax? Dat ook. Nationaal gezien is het al een tijd geleden dat er een prijs is gepakt. Internationaal hebben we twee jaar geleden wel wat neergezet met de Europa League-finale.”