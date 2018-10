Ten Hag: ’Positivisme heeft me wel verbaasd’

„We willen thuis winnen, want dan heb je een goede uitgangspositie in de volgende ronde”, zei Ten Hag op de persconferentie. „Maar we zijn gelijkwaardig aan elkaar. Benfica is een uitstekend team. Ze hebben net als ons een goede mix tussen talent en routine. De ploeg heeft veel venijn en sluwheid, iets waar wij ook aan werken.”

Vermoedelijk kiest Ten Hag voor een aangepaste opstelling, zoals hij eerder tegen FC Bayern deed. Toen speelde het elftal zonder spits maar met Dusan Tadic in de aanval. „Zoiets zou ook tegen Benfica kunnen”, aldus de oefenmeester. „Zo kun je een overtalsituatie creëren op het middenveld. Maar dat kan ook pas gedurende de wedstrijd toegepast worden, een kwestie van de wedstrijd lezen.”

Ajax zat in de loting in pot 3, Benfica behoorde tot pot 2. Toch is de algehele verwachting dat Ajax grote kans maakt tegen de Portugezen. „Het positivisme heeft me wel verbaasd”, zei Ten Hag. „Het wordt echt geen gemakkelijke avond. Portugezen zijn nu eenmaal goed in het afwachten van momenten en afstraffen van fouten. We moeten ons wedstrijd voor wedstrijd bewijzen.”