Stephens start voortvarend in poule Bertens

De partij nam in totaal 2,5 uur in beslag. Het was in Singapore een wedstrijd tussen de laatste twee winnaressen van de US Open. Stephens won de editie van 2017 en Osaka speelde dit jaar de veelbesproken finale tegen Serena Williams, waarin laatstgenoemde haar emoties niet de baas was. Het gedrag van Williams overschaduwde destijds de prachtige eindzege van Osaka.

In een prachtige ambiance in Singapore was er bij Stephens - Osaka sprake van een gelijkopgaande strijd. Bij een stand van 4-3 en 30-30 in het voordeel van Stephens zorgde een spin op de baan voor een hilarisch moment en tijdelijk oponthoud. Een ballenjongen moest het insect weghalen, waarna het spel weer werd hervat.

De twee debutanten bij het prestigieuze eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters van het jaar waren aan elkaar gewaagd. De ervaring van de vier jaar oudere Stephens won het uiteindelijk in de derde set van de grilligheid van Osaka.

Kiki Bertens krijgt later in het toernooi met Osaka en Stephens te maken. Eerst speelt de beste tennisster van Nederland maandagmiddag tegen Angelique Kerber, de nummer twee van de wereld.

In de andere (witte) groep werden zondag al twee partijen afgewerkt. Karolina Pliskova zorgde direct voor een stunt door in twee sets te winnen van titelverdedigster Caroline Wozniacki. Elina Svitolina zegevierde eveneens in twee sets over Petra Kvitova.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de halve finales, waarna aanstaande zondag de eindstrijd op de rol staat. Het eindejaarstoernooi kent een totale prijzenpot van 7 miljoen dollar (ongeveer 6 miljoen euro), waarvan 1,85 miljoen dollar (ongeveer 1,6 miljoen euro) naar de winnares gaat.

