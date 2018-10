Ajax heeft tweetal terug tegen Benfica

Tagliafico (knie) en Mazraoui (heup) keerden vorige week geblesseerd terug na een interlandweek en kwamen dit weekend tegen SC Heerenveen (4-0 winst) niet actie. Vanmiddag traint het duo gewoon mee met de groep. „We prepareren ze voor de wedstrijd. Het lijkt erop dat ze er klaar voor zijn, maar we moeten even afwachten. We hebben gelukkig meer dan elf basisspelers. Als het niet lukt hebben we prima vervangers klaar staan.”

Noussair Mazraoui bleef tegen SC Heerenveen op de bank Ⓒ ANP Pro Shots

De terugkeer van Tagliafico en Mazraoui geeft Ten Hag nog meer mogelijkheden. Hij mist tegen Benfica alleen de langdurig geblesseerde Joël Veltman en Daley Sinkgraven. De trainer van Ajax wilde zijn plannen voor het duel met de medekoploper van de Portugese competitie niet uitvoerig op tafel leggen. Een mogelijkheid is dat Dusan Tadic net als het vorige duel met Bayern München in de Champions League als centrumaanvaller start. ,,Dat zou goed kunnen, maar we hebben met Dolberg en Huntelaar nog twee uitstekende spitsen", zei Ten Hag.