Kevin De Bruyne krijgt hartverwarmende brief van 7-jarige fan

De Bruyne is nog maar drie assists verwijderd van een evenaring van het record van Thierry Henry en de grote favoriet om tot Speler van het Jaar verkozen te worden in Engeland. Geen wonder dus dat de 7-jarige Alexander ervoor koos om voor een schoolopdracht een brief te schrijven aan de Belgische strateeg.

„Beste Kevin De Bruyne”, begon hij zijn tekst. „Ik schrijf je om je te zeggen dat ik je geweldig vind. Omdat je het beste schot ooit hebt. En je bent episch in het trappen van strafschoppen, plus je trapt nooit een pass verkeerd. En ik vind dat jij cool haar hebt. Ik vind zelfs ook dat jij een goeie papa bent. Ik hoop dus dat je voor altijd bij Manchester City blijft.”