Voormalig Spaans international bekent witwassen

De vijftigjarige sportdirecteur van Málaga, de koploper in de tweede divisie in Spanje, heeft op alle punten van de aanklacht schuld bekend voor de rechtbank in Madrid. Hij accepteert een celstraf van vier maanden en een geldboete van 17.000 euro, melden Spaanse media.

De zaak speelt al bijna tien jaar. Naast Caminero werden nog veertien personen aangeklaagd. De ex-speler van Real Valladolid en Atlético Madrid werd in juni 2009 opgepakt en bij zijn arrestatie trof de politie 60.000 euro cash aan. Bij een grote politieactie werden in Madrid, Valladolid, Sevilla en Barcelona 31 mensen opgepakt en werden dure auto's, 570 kilo cocaïne en 2 miljoen euro in beslag genomen.

De aanklager had aanvankelijk vier jaar cel geëist tegen de voormalig middenvelder. Bij straffen lager dan twee jaar in Spanje volgt voor mensen zonder een strafblad vaak een voorwaardelijke straf. Volgens Spaanse media geldt dat ook voor Caminero.