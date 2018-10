Veerkrachtige Bertens verslaat Kerber in Singapore

Bertens begon slecht aan haar eerste groepswedstrijd en grossierde in de eerste set in het maken van onnodige fouten. Bij een 4-1 achterstand hoopte haar coach Raemon Sluiter haar op te kunnen peppen, maar de Wateringse kwam maar niet in de juiste vorm. Zo liet Bertens drie breakpoints onbenut, waardoor Kerber de eerste set moeiteloos naar zich toe trok.

In de tweede set leek het aanvankelijk niet veel beter te gaan met ’the most improved player’, de titel die Bertens kort voor de start van het toernooi ontving op een gala. Met een dubbele fout speelde de Nederlandse haar opponente direct weer in de kaart. Maar plotseling knokte Bertens zich terug in de wedstrijd. Ze boog een 2-0 achterstand om in een 3-2 voorsprong en trok de tweede set vervolgens met 6-3 naar zich toe.

Bekijk ook: Stephens start voortvarend in poule Bertens

Topstart

De beslissende set kende een opmerkelijk wedstrijdverloop. Bertens leverde liefst zeven breaks (!) op een rij af, maar gaf wel telkens haar eigen servicegames weg. Daardoor hielden beide dames elkaar lange tijd in evenwicht. Tot Bertens Kerber bij 3-3 opnieuw brak en vervolgens eindelijk uitliep naar 5-3. Hoewel Kerber daarna nog wel haar eigen servicegame won, maakte Bertens het karwei af: 6-4.

Bertens kent met haar knappe zege een uitstekende start in de rode groep, waarin ze behalve met Kerber ook moet zien af te rekenen met Sloane Stephens en Naomi Osaka. Stephens won eerder op de dag al van haar Japanse opponente. De beste nummers twee van de groep plaatsen zich voor de halve finales van de WTA Finals. Stephens is woensdag de volgende tegenstandster van Bertens.