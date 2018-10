Bertens: ’Geweldig blij met prachtige zege’

De als eerste geplaatste Angelique Kerber dacht op weg te zijn naar een eenvoudige overwinning, totdat de 26-jarige Nederlandse haar spel veranderde en won (1-6 6-3 6-4). De comeback eindigde met een gebalde vuist van Bertens richting haar coach Raemon Sluiter. „Ik had een gesprekje met hem en dat hielp mij”, zei Bertens in het midden van de Singaporese nacht.

Bekijk ook: Veerkrachtige Bertens verslaat Kerber in Singapore

Twee uur en twee minuten duurde de wedstrijd, maar bij 6-1 2-0 leek Bertens op weg naar een snelle nederlaag. „Ik had een slechte start en ben blij dat ik het zo kon omdraaien”, sprak Bertens, die Sluiter dankte voor zijn woorden op het moment dat alles tegen leek te zitten. „Accepteer dat je slagen mist, maar laat het niet doorspelen. Probeer actiever te zijn in je keuzes en wissel van slagen. Let’s go meissie!”, zo beurde Sluiter zijn pupil op.

„Ik ging daarna agressiever spelen en kon de wedstrijd naar mijn hand zetten. Ik ben geweldig blij met deze zege na mijn toch al prachtige seizoen”, sprak Bertens, die voor de elfde keer dit seizoen van een speelster uit de top-10 wist te winnen. Geen enkele tennisster deed haar dat na dit tennisjaar.

Kramp

Bertens balde haar vuist zo hard na haar zege dat ze kramp kreeg in haar arm. De Nederlandse kan een dag uitrusten bij het prestigieuze eindejaarstoernooi. Woensdag wacht de tweede groepswedstrijd. De Amerikaanse Sloane Stephens is dan de tegenstandster. Zij won ook haar eerste partij, van de Japanse Naomi Osaka (7-5 4-6 6-1).