Vijf miljoen op het spel voor Feyenoord

Feyenoord moet vanavond in het thuisduel met Hapoel Beer Sheva de basis leggen voor het bereiken van de groepsfase van de Europa League. Ⓒ BSR/SOCCRATES

ROTTERDAM - Wat staat er op het spel bij Feyenoord vanavond in de play-offs van de Europa League? Niet de reputatie van Jaap Stam, die wel tegen een stootje kan. Ook niet de status van het Nederlandse voetbal in Europa, al helpt het bereiken van de groepsfase wel. Nee, het gaat in deze ronde vooral om geld.