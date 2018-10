Ronaldo over affaire: ’Waarheid zal zegevieren’

„Ik ben niet hier om leugens te verkopen”, aldus Ronaldo. „We hebben twee weken geleden een statement naar buiten gebracht, mijn advocaten hebben er vertrouwen in en natuurlijk heb ik dat ook. Het allerbelangrijkste is dat ik geniet van het voetbal en geniet van het leven. Ik weet dat ik een voorbeeldfunctie heb, op en naast het veld en dat doe ik altijd met een glimlach. Ik speel in een geweldige ploeg en heb een prachtige familie en vier kinderen. Ik ben een gelukkig man. Ik heb alles. Ik geniet van het voetbal en mijn leven. De waarheid zal boven tafel komen.”

Verkrachting

De Amerikaanse Kathryn Mayorga beschuldigde Ronaldo vorige maand van verkrachting in Las Vegas in de zomer van 2009. De Portugees ontkent dit met klem en benadrukte maandag nog maar eens dat hij onschuldig is.

Natuurlijk kijkt de vedette uit naar het treffen met zijn oude ploeg. „We hebben veel respect voor Manchester United, maar we kunnen winnen. En ondanks dat Manchester een goede ploeg heeft, verwacht ik dat ook”, lachte Ronaldo.