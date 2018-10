Lokeren-trainer opgepakt in fraudezaak België

Dat meldt Het Belang Van Limburg. Dinsdag wordt de 54-jarige Maes voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De arrestatie van de coach van de nummer voorlaatst van de Belgische hoogste klasse heeft wellicht te maken met Dejan Veljkovic.

De makelaar van (onder meer) Maes zit al enige tijd cel zit voor zijn rol in de matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal. Het federaal parket in België pakte begin deze maand in het kader van de operatie ’Propere Handen’ 29 personen op. Het ging om onder anderen scheidsrechters, makelaars en (ex-)bestuursleden. Zo wordt coach Ivan Leko van landskampioen Club Brugge verdacht van het witwassen van geld.

Het onderzoek begon eind vorig jaar omdat er concrete aanwijzingen waren van ’verdachte financiële handelingen’ in de hoogste klasse. Door illegale activiteiten van sommige spelersmakelaars zouden commissies bij spelerstransfers, beloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen zijn gehouden voor de Belgische overheid. Tijdens het onderzoek doken ook nog aanwijzingen op van mogelijke beïnvloeding van wedstrijden in het seizoen 2017-2018. Het Belgische parket heeft tot nu toe twintig mensen aangemerkt als verdachte.

Maes was vanaf de zomer van 2015 zo’n anderhalf jaar trainer van RC Genk, waar hij eind 2016 werd ontslagen. Bij Lokeren heeft Maes momenteel de Nederlander Guus Hupperts in de selectie.