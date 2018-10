Ronaldo heeft veel vrienden in Manchester

„Het is speciaal voor mij om terug te keren bij United”, zegt de vedette van Juventus, die morgen op bezoek gaat bij Manchester in het kader van de Champions League. „Ik heb hier veel herinneringen aan overwinningen en vriendschappen, vooral met Sir Alex Ferguson. Hij is degene aan wie ik veel te danken heb.” Ronaldo speelde 292 wedstrijden voor Manchester United en scoorde 118 keer voor de club waarmee hij in 2008 de Champions League won.

Obsessie

De Portugees was ondanks zijn nominatie vorige maand afwezig bij het gala van de FIFA. Ronaldo liet weten niet geobsedeerd te zijn door individuele prijzen en dat hij zich vooral op Juventus richt. „Individuele prijzen winnen is geen obsessie. Het is leuk, maar het is niet alles.”