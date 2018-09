Winnaars 2016

De criteria zijn vastgesteld door 10 voormalige winnaars van de diverse prijzen. Om zo vooral de gunfactor uit te bannen en iemand puur op de prestaties te beoordelen. Vlak voor het Sportgala worden op basis van de Telesport Index de nominaties tegen het licht gehouden.

Volgens het klassement zijn vanavond Max Verstappen, Anna van der Breggen en Liesette Bruinsma de winnaars in de categorieën Sportman-, Sportvrouw- en Paralymische Sporter van het Jaar. Vooral de keuze voor Verstappen staat niet ter discussie. De Formule 1-coureur won niet alleen als eerste Nederlander in de geschiedenis een Grand Prix, hij deed dit ook nog in een mondiale A-sport. De impact van zijn prestaties waren in Nederland dan ook onovertroffen.

De 19-jarige Limburger is de enige die dit jaar boven alles en iedereen uitsteekt. Dat geldt niet voor de Sportvrouw van het Jaar. De keuzecommissie heeft weliswaar zes sportsters gekozen die in de top 15 van de Index staan, maar daar moet wel een kanttekening bij worden geplaatst. Op Dafne Schippers na zijn alle kandidaten olympische kampioenen. De volgorde op de ranglijst heeft dan ook alles te maken met het aantal wedstrijden waaraan werd deelgenomen, waardoor er meer punten gescoord konden worden.

Sanne Wevers toch favoriet bij vrouwen

Daardoor staan Van der Breggen, Marit Bouwmeester, Elis Ligtlee en Sharon Rouwendaal ook hoger genoteerd dan Sanne Wevers. Alleen was het seizoen van de turnster helemaal gefocust op haar olympische finale. Die uiteindelijk zou resulteren in de eerste gouden medaille ooit voor Nederland bij het vrouwenturnen. En dat ook nog in een mondiale sport. Net als de andere olympische kampioenen was die prestatie goed voor 100 punten, maar de impact van deze historische triomf was natuurlijk groter dan welke ander succes ook. Daarom geldt Wevers toch als favoriet bij de vrouwen.

Bij de paralympiërs lijkt het tussen zwemster Liesette Bruinsma en wielrenster Alyda Norbruis te gaan. Maar ook hier betreft het een puntentotaal op basis van meerdere prestaties. Tijdens de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro scoorde Bruinsma zelfs het maximaal aantal van vijf prestaties die in de Index opgenomen kunnen worden. In haar geval ging het om twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons.

Maar goed, alle andere kandidaten pakten ook goud en eigenlijk zat aan iedere prestatie wel een bijzonder verhaal vast. De keuze van de winnaar van deze categorie zal daarom nog spannend genoeg worden.

Belangrijk is dat voor alle categorieën alleen winnaars zijn genomineerd. Dafne Schippers won weliswaar geen goud in Rio, maar pakte wel de Europese titel op de 200 meter. Maar goed, geprojecteerd op haar olympische ambitie is dit niet meer dan een troostprijs. Schippers kent daarom haar plaats in de RAI.