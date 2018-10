FC Twente haalt snoeihard uit in Utrecht

Na 25 minuten moesten de Utrechtse beloften al verder met tien man. Sylian Mokono ontving zijn tweede gele kaart en moest de kleedkamer opzoeken en op dat moment stond het al 0-2.

De 19-jarige verdediger kreeg na tien minuten zijn eerste gele kaart voor een vermeende overtreding in het strafschopgebied, die door een ploeggenoot leek te zijn begaan. De bekeuring kwam Mokono later dus duur te staan. Tom Boere maakte de openingstreffer vanaf elf meter en drie minuten later tekende de Spanjaard Javier Espinosa voor de 0-2.

De andere Enschedese doelpunten kwamen op naam van Rafik Zekhnini, opnieuw Espinosa en tweemaal Jari Oosterwijk. Nick Venema maakte de Utrechtse eretreffer. Na tien speelronden in de Keuken Kampioen Divisie heeft FC Twente twintig punten en staat het derde, met drie punten achterstand op koploper Go Ahead Eagles.