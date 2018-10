Sampdoria kan Sassuolo thuis niet afschudden

De club uit Genua kwam in eigen huis niet verder dan 0-0. Sampdoria komt door het gelijkspel op vijftien punten en staat daarmee vijfde. Sassuolo heeft één punt minder en staat achtste. Juventus gaat aan kop met 25 punten.

De tweede helft bij het duel in Stadio Luigi Ferraris in Genua begon door technische problemen met de videoscheidsrechter met enige vertraging. Scheidsrechter Francesco Fourneau liet de tweede helft beginnen, ondanks dat de VAR niet operationeel was.

