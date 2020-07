Serie A: Sampdoria uit de zorgen, jubileumduel Zlatan

Manolo Gabbiadini had in de achtste minuut de score geopend.

AC Milan

Op jacht naar Europees voetbal won AC Milan met 3-1 van Parma. De ploeg van coach Stefano Pioli is nog ongeslagen sinds de hervatting van de competitie na de coronastop.

Milan kwam kort voor rust op achterstand door een treffer van Jasmin Kurtic. Franck Kessié en Alessio Romagnoli deden de stand keren. Hakan Çalhanoglu was beide keren verantwoordelijk voor de assist en zorgde zelf voor de derde Milanese treffer.

Zlatan Ibrahimovic speelde zijn 100e wedstrijd in het shirt van Milan.

Napoli

Napoli, zesde en door het winnen van de beker al zeker van een ticket voor de Europa League, zag Milan in punten gelijk komen. Het kwam bij Bologna niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Napoli leek lang op weg naar de winst door een vroeg doelpunt van de Griek Konstantinos Manolas. Bij Bologna was Mitchell Dijks invaller in de 65e minuut. Hij zag Musa Barrow in de 81e minuut gelijkmaken. Kort erna verscheen bij Bologna ook Stefano Denswil nog in het veld.