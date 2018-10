Özil herhaalt opmerkelijke uitspraak Ruud Gullit

„I think we played some sexy football tonight”, twitterde de Duitser na de 3-1 zege van de Londenaren op Leicester City. Özil herhaalde daarmee de term die Ruud Gullit ooit introduceerde in Engeland rond zijn aanstelling als coach van Newcastle United.

„Ik ben er trots op om aanvoerder van dit team en deze club te zijn”, aldus Özil, die de toeschouwers maandagavond in het Emirates Stadium liet genieten. Op aangeven van Hector Bellerin schoof de captain met een subtiele voetbeweging de 1-1 binnen, en met een fantastische steekpass op diezelfde Bellerin stond Özil ook aan de basis van de 2-1 van Pierre-Emerick Aubameyang.

Ook bij de 3-1 van de ingevallen Aubemeyang, een fantastische aanval van Arsenal, speelde Özil een hoofdrol.