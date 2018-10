’Ajax is de grootste tegenstander voor zichzelf’

„We moeten proberen geen enkele tegenstander te onderschatten. Vaak zijn we zelf onze grootste tegenstander. We hebben in de eerste thuiswedstrijd dure punten verloren en dat mag ons niet meer gebeuren”, aldus de gelegenheidslinksback.

„Ik denk dat we hebben geleerd van Heracles, dat we er nu voor kiezen om later pas spelers te sparen. De laatste wedstrijden begonnen we sterk, vlogen we er gelijk bovenop. We weten ook dat we in de achtervolging zijn, kunnen in de Eredivisie geen punten meer laten liggen.”

De routinier put kracht uit het sterke optreden in het Abe Lenstra Stadion. „We wilden het nieuwe blok, tot de interlands in november, goed beginnen. En de wedstrijd tegen Heerenveen verliep wat dat betreft ideaal. Het was een goede, dikverdiende overwinning, die ons vertrouwen geeft voor Benfica.”

