Kiki Bertens Ⓒ Reuters

SINGAPORE - „Hoor ik hier wel?”, had Kiki Bertens zich afgevraagd tijdens de eerste set van de wedstrijd tegen ’s werelds nummer twee Angelique Kerber. Het antwoord gaf ze zelf door de Duitse topper in drie sets te verslaan: 1-6, 6-3, 6-4. De van nature onzekere Nederlandse tennisster mag in Singapore niet alleen meedoen met de groten der aarde, maar kan ze ook verslaan.