Strijdbare Yuri van Gelder: ’Zó sluit ik mijn loopbaan niet af’

Yuri van Gelder is er van overtuigd dat hij de komende twee jaar echt nog wel op het allerhoogste niveau mee kan. Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

’S-HERTOGENBOSCH - Wie op de website van wereldturnbond FIG grasduint in de biografieën van de grote sterren, komt hem niet langer tegen. Lambertus van Gelder, roepnaam Yuri, is van de radar verdwenen in de categorie World Class Gymnasts. Het is het lot van een gymnast wiens laatste titel op ringen dateert van de Europese kampioenschappen van 2009 in Milaan. Uit het oog, uit het hart.