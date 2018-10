Bolt eist bakken met geld

De Australische club Central Coast Mariners heeft de achtvoudig olympisch sprintkampioen uit Jamaica een contract aangeboden, maar ook te kennen gegeven dat sponsors moeten bijspringen om aan de financiële eisen van de wereldrecordhouder op 100 en 200 meter te kunnen voldoen.

De club uit Gosford meldt in een verklaring op de website dat de onderhandelingen met het management van Bolt deze week doorgaan, maar dat de sprinter niet zal meetrainen met de selectie. „We willen niet dat deze zaak de ploeg te veel afleidt in de voorbereidingen op de eerstkomende wedstrijd.”

Central Coast Mariners zou volgens Australische media een contract van 80.000 euro hebben voorgesteld, maar de Jamaicaan wenst minstens het twintigvoudige. „Als een derde partij geen financiële bijdrage levert, is het onwaarschijnlijk dat er een akkoord komt.”

Voetbaltechnisch gesproken durft de club het wel aan met Bolt, die al een tijdje meetraint in Gosford en onlangs zelfs twee keer scoorde in een oefenwedstrijd. „Hij maakt progressie en er zit absoluut meer in met intensieve individuele training en speeltijd.”

Niemand liep ooit sneller dan Bolt op de sprintafstanden. Hij nam vorig jaar na de WK in Londen afscheid van de sport, waarin hij acht olympische gouden medailles en elf wereldtitels veroverde. Zijn wereldrecords uit 2009 op de 100 meter (9,58) en 200 meter (19,19) staan nog altijd.