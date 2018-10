Bertens: ’Rechtstreeks door naar het ontbijt’

Het is twintig minuten over één in de Singaporese nacht. Bertens is net een uurtje klaar met haar spraakmakende driesetter tegen de Duitse, die een paar maanden geleden nog Wimbledon wist te winnen. Ze had haar arm net al even laten masseren, want bij het vieren van haar eerste overwinning bij de WTA Finals had ze met heel veel kracht haar vuist gebald.

„De kramp schoot er even in”, zegt ze lachend. „Maar maak je geen zorgen, ik ben niet geblesseerd.”

Nee, ze doet niet moeilijk over het late tijdstip waarop ze nu nog de pers te woord moet staan. „Voorlopig kan ik toch niet slapen door de adrenaline.” Dan weer met een lach: „Ik denk dat ik rechtstreeks door kan naar het ontbijt.”

