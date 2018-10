World Series kleuren Oranje

Xander Bogaerts in actie voor Boston Red Sox. Bij Boston wordt hij gezien als sleutelfiguur in het gevecht tegen de LA Dodgers. Ⓒ AFP

In de 115e World Series is het eindelijk raak. Voor het eerst staan de wereldberoemde clubs Los Angeles Dodgers en Boston Red Sox tegenover elkaar in de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen. Maar dat niet alleen. Het is ook voor het eerst dat voor ieder team een Nederlandse international uitkomt. Werper Kenley Jansen en korte stop Xander Bogaerts staan de komende week zelfs letterlijk tegenover elkaar.