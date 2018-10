Koedood: ’Dankzij handbiken vrijheid terug’

Carmen Koedood werd drie maanden te vroeg geboren. Daardoor heeft zij spasmen in al haar ledematen. „Ik kon lopen tot mijn twaalfde, maar sindsdien ben ik rolstoelafhankelijk.”

In 2014 raadde haar revalidatiearts haar aan te gaan handbiken. Zijn advies bleek een schot in de roos. „Ik kreeg door mijn sport mijn vrijheid terug. Mijn beperking speelt geen rol tijdens het handbiken. Ik kan me voortbewegen op wielen, mensen kijken me niet raar aan. Ik kan zeggen ’ik ben wereldkampioen, doe mij dat maar een keertje na’. Door het handbiken kan ik accepteren dat ik in een rolstoel zit.”

Koedood is uitgegroeid tot een topper in haar sport. „Ik ben regerend wereldkampioen tijdrijden en op de weg. Het gemiddelde in een vlakke tijdrit ligt rond 30 kilometer per uur.”

De Hoornse beschikt sinds vorig jaar over topmateriaal. Haar carbonfiets, vermogensmeter en automatische schakeling kostten dik 20.000 euro. Dat is bijeengebracht door de gemeente Hoorn en sponsoren.

Maar er is meer nodig om Koedood op weg te helpen naar de Paralympics in 2020 in Tokio. „Ik beoefen een heel dure sport. Komend jaar doe ik mee aan wereldbekerwedstrijden, waarin ik me kan plaatsen voor de Paralympics. De benzine voor de rolstoelbus en het verblijf kosten geld. Daarnaast heb ik reservemateriaal nodig. Bij elkaar gaat om een bedrag van 6.000 euro.”

Koedood kan zich ook rechtstreeks plaatsen door bij het WK in Emmen (september 2019) bij de beste tien te eindigen.

Meer informatie is te vinden op handbikercarmen.nl. Ga om Carmen Koedood te ondersteunen naar talentboek.nl.

Doneer en win

Met uw donatie aan Carmen Koedood maakt u kans op één van de vele prijzen uit het prijzenpakket. Zoals twee vrijkaarten voor een nog nader te bepalen topvoorstelling in 2019 in Theater Carré.