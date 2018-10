VIDEO - ’Wenger-goal’ bij Arsenal

Met name de derde goal van The Gunners was prachtig en zal vele fans hebben doen terugdenken aan de tijd met Arsène Wenger, die maandag zijn 69e verjaardag vierde, als manager.

Na een aanval over vele schijven - zoals onder de Fransman in de topjaren wekelijkse kost was - belandde de bal na een assist van de uitblinkende Mesut Özil voor de voeten van Pierre-Emerick Aubameyang, die simpel kon binnentikken.

