Luiten stijgt eindelijk weer op ranglijst

Op de nieuwe ranking steeg hij voor het eerst in maanden weer een plekje; van de 110e naar de 109e positie. De Rotterdamse prof speelde vanwege een polsblessure lange tijd geen toernooien en duikelde daardoor op de wereldranglijst. Begin van dit jaar stond hij nog 82e.

Luiten verdiende 32.000 euro met zijn klassering in het toernooi in Andalusië en klom ook weer op de ranglijst van de Europese Tour. Hij staat nu 61e. De beste zestig kwalificeren zich voor het eindejaarstoernooi in Dubai, waar 8 miljoen dollar aan prijzengeld wordt verdeeld.

Het eerstvolgende toernooi waar Luiten in actie komt is begin november het Turkish Airlines Open in Antalya. Hier ligt het prijzengeld op 7 miljoen dollar.