Bendsneyder na bizar ongeval: ‘Geluk gehad’

„Met nog één ronde te gaan, draaide ik de eerste bocht uit, ik schakelde op en toen ontplofte de motor. Ik had meteen last van mijn linkerbeen. Ik heb de motor langs de baan kunnen zetten en ben toen op grond gaan zitten. Ik ben om hulp gaan geroepen en ben uiteindelijk goed geholpen”, legde Bendsneyder in gesprek met Ziggo Sport uit.

Bekijk ook: Bendsneyder wacht nog op operatie

„Een motorblok ontploft wel eens, maar het is nog nooit gebeurd dat er dan onderdelen weg vliegen. Zeker niet in onze klasse. Het was gewoon stomme pech. Mijn been zit er gelukkig nog aan, maar er zit wel een flink gat in. Of ik aan de dood ben ontsnapt? Nou, ik heb wel veel geluk gehad. De laars die ik droeg geeft veel bescherming, maar toch is het onderdeel er doorheen gegaan.”

Bendsneyder verblijft momenteel nog in Tokio, maar wordt waarschijnlijk in Nederland geopereerd. „Het is goede breuk. Met een plaat erop kan ik over 3,5 week hopelijk meedoen tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen.”

Bekijk ook: Open beenbreuk Bendsneyder door exploderend motorblok