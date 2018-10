Verstappen: ’Ricciardo sloeg gat in wand’

De Australische Red Bull-coureur viel al vroeg uit vanwege problemen met zijn Renault-motor. Het zorgde voor flink wat frustraties bij de teamgenoot van de Nederlander. „Daniel heeft een gat in de wand tussen onze kamers geslagen”, onthulde Verstappen maandag in gesprek met Ziggo Sport.

De 21-jarige Limburger had echter alle begrip voor de woede van Ricciardo „Voor het team is het gewoon heel slecht. Ik weet zelf ook hoe het voelt. Ik heb het vorig jaar vaak genoeg meegemaakt. Het is gewoon heel erg balen.”

Voor Daniel Ricciardo was de GP van Amerika al vroeg voorbij. Ⓒ AFP

Ricciardo is voorlopig nog niet verlost van de Renault-motor. Hij vertrekt komende winter bij Red Bull en gaat aan de slag als teamgenoot van Nico Hülkenberg bij het Franse fabrieksteam. Red Bull stapt over op op Honda-motoren. Verstappen: „Ik denk dat er stiekem al grappen worden gemaakt binnen het team.”

Verstappen eindigde op het Circuit of the Americas ondanks een achttiende startplek op het podium. Op uiterst knappe wijze zette hij koers naar een tweede plek. Achter Kimi Raikkonen (Ferrari), maar vóór Lewis Hamilton, die hij na een heerlijk duel de baas bleef. „Dit was een van mijn mooiste races”, concludeerde Verstappen.

De komende GP vindt plaats in Mexico, waar Verstappen vorig jaar de derde van zijn inmiddels vier zeges in de F1 boekte. „We gaan proberen die prestatie te herhalen. In Austin ging het beter dan verwacht en normaal gesproken moet Mexico ons beter liggen.”