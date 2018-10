’De Jong en snelle PSV’ers vormen gevaar’

„Ik denk in de countermomenten”, zo stelt Alderweireld in gesprek met Telesport. „Luuk de Jong is een balvaste spits. Met de lopende, snelle mensen eromheen kan PSV heel gevaarlijk zijn.”

Tottenham heeft net als PSV na twee duels (met FC Barcelona en Internazionale) nog nul punten. „Het wordt gewoon een enorm lastige wedstrijd, zeker als wij ons niveau niet halen. We zullen top moeten zijn om daar punten te pakken. Het wordt zeker moeilijk. PSV wint thuis ook gewoon met 3-0 van Ajax.”

Klik op onderstaande link voor het volledige interview met Toby Alderweireld:

Bekijk ook: Laatste kans voor Spurs in Eindhoven