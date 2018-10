Verstappen mikt op nieuw Mexicaans feestje

„Ik kijk ernaar uit om naar Mexico te gaan, want dat circuit ligt onze auto iets beter dan de andere banen. Vorig jaar wist ik er te winnen, dat gevoel was geweldig”, blikt hij vooruit op de website van Red Bull.

De coureur van Red Bull startte vorig jaar vanaf de tweede plaats, passeerde vrijwel meteen Sebastian Vettel en reed daarna met grote overmacht naar de derde GP-zege in zijn carrière. De Limburger was vooral onder de indruk van de uitbundige sfeer op het Mexicaanse Autódrome Hermanos Rodríguez.

Bekijk ook: Buitenlandse pers lyrisch over Verstappen

„De atmosfeer in het stadion is al mooi als je er rijdt, maar direct na de finish is het er een groot feest. Ik hoop dit jaar weer op het podium te staan.”

Verstappen eindigde zondag na een knappe inhaalrace als tweede. Het was de achtste keer dit seizoen dat hij bij de eerste drie zat. Hij wist tot nog toe één race te winnen, dat was de Grote Prijs van Oostenrijk.