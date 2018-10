Kuipers fluit Klassieker in ArenA

Danny Makkelie zit vanaf 14.30 uur mee te kijken naar Ajax-Feyenoord vanuit Zeist. Makkelie, die op het WK naam maakte als videoarbiter, is de eindverantwoordelijke van het videoscheidsrechtersteam.

Kuipers heeft met Erwin Zeinstra en Sander van Roekel zijn vaste assistenten. Siemen Mulder is de vierde man in de ArenA.

Kuipers had vorig seizoen, op 21 januari’ ook al de leiding over de in Amsterdam gespeelde Klassieker.

Makkelie is zaterdag op het veld in actie als scheidsrechter. Hij fluit de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Groningen, zaterdag om 19.45 uur.