McGregor steekt hand in eigen boezem

The Notorious vindt dat hij diverse fouten heeft gemaakt. De snoeiharde rechter die hij in de twee ronde kreeg te verwerken, was volgens hem een grove blunder en hét kantelmoment van de partij.

„Als ik zijn bokskwaliteiten tijdens en in aanloop naar de partij iets meer had gerespecteerd, had die stoot nooit in de buurt van mijn gezicht gekomen en dan had de partij heel anders gelopen.”

Khabib Nurmagomedov vloert Conor McGregor in ronde twee met een rake rechterstoot. Ⓒ AFP

McGregor werd na de rake klap naar de grond gewerkt door Nurmagomedov en vervolgens minuntelang gedomineerd. „Het was de slechtste ronde uit mijn carrière, maar desondanks kwam ik terug en won ik de daaropvolgende ronde. In de vierde ronde was ik echter niet voldoende hersteld. Door een fout op een cruciaal moment kon hij uiteindelijk mijn nek pakken en verloor ik. Dat heb ik gewoon niet goed aangepakt. ”

Achteraf gezien had hij meer op zichzelf moeten focussen, concludeert McGregor, die zijn tegenstanders normaal gesproken continu onder druk zet met zijn bokskwaliteiten. „Maar ik heb me dit keer vooral gefocust op worstelen en dan met name het verdedigende aspect. Zoiets zal me niet meer gebeuren. Dit gevecht is wat dat betreft een belangrijke les geweest. Ik moet meer naar mezelf luisteren.”

Ondanks zijn nederlaag kijkt de flamboyant lichtgewicht positief terug én vooruit. „Het was al met al een fantastisch gevecht. Uiteindelijk zal ik vol vertrouwen terugkeren. En dit keer zal ik volledig voorbereid zijn. Als ik niet meteen een rematch krijg is dat prima, dan vecht ik eerst wel tegen iemand anders. Het draait namelijk om mij, en om mij alleen.”