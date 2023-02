Heitinga trainde met Ajax niet op penalty’s: ’Ga ervan uit dat wij wedstrijd daarvoor al beslissen’

De opvolger van de ontslagen trainer Alfred Schreuder was vrij zelfverzekerd na het doelpuntloze gelijkspel van vorige week in de Johan Cruijff ArenA. Hij vond het de afgelopen dagen zelfs niet nodig op strafschoppen te trainen. „Nee, daar zijn we helemaal niet mee bezig geweest. Totaal niet’”, vertelde hij. „Ik ga ervan uit dat wij die wedstrijd daarvoor al beslissen en dat er helemaal geen strafschoppen komen. De keepers zullen wel informatie krijgen, want je kan gedurende de wedstrijd natuurlijk ook een strafschop tegen krijgen. Maar voor de rest zullen de beste nemers de eerste penalty’s moeten nemen, als het er wel op aankomt.”

Heitinga benadrukte wel dat Ajax anders voor de dag moet komen dan in de thuiswedstrijd tegen Union Berlin, toen het geen enkele keer op doel schoot. „We zullen met veel meer dynamiek moeten spelen”, zei hij. „Dat kan met andere spelers maar ook met dezelfde spelers. Dat gaan jullie zien.”

Union Berlin heeft dit seizoen slechts een keer verloren in het eigen stadion met veel staanplaatsen. In de Bundesliga is het zelfs nog ongeslagen voor eigen publiek. Heitinga voetbalde in het seizoen 2014/2015 voor Hertha BSC. „Dat was in een andere gedeelte van de stad, maar bij Union kan het spoken”, weet hij. „Ook daar moeten we op voorbereid zijn.”

Union Berlin verzuimde afgelopen zondag alleen op kop van de Bundesliga te komen. De club speelde gelijk tegen Schalke 04 en staat nu in punten gelijk met Bayern München en Borussia Dortmund. „Zij zijn nog steeds titelkandidaat in Duitsland. Dat zegt wel iets”, zei Heitinga.

Ajax wordt tijdens de wedstrijd gesteund door 1100 supporters in Berlijn. Een onbekend aantal fans komt zonder wedstrijdticket naar de hoofdstad van Duitsland. „Ik ben hier al even weg”, zei Heitinga. „Maar op de Kurfürstendamm heb je leuke kroegjes en eetgelegenheden.”

Jurriën Timber ziet dat Ajax onder trainer Heitinga de laatste weken veel minder kansen weggeeft dan onder de ontslagen Alfred Schreuder. „Ik denk dat we nu verdedigend beter staan dan eerst’, zei de verdediger op een afsluitende persconferentie voor het uitduel met 1. FC Union Berlin van donderdag in de tussenronde van de Europa League. „We kregen voorheen veel goals tegen uit counters, dat is nu wel minder.”

Ajax kreeg slechts twee doelpunten tegen tijdens de zes duels met Heitinga op de bank. Doelman Gerónimo Rulli bleef in vier van die duels zonder tegentreffer. Timber hoefde niet lang na te denken waarom Ajax de laatste weken beter staat opgesteld als de tegenstander wil counteren.

„Zo moeilijk is het allemaal niet”, antwoordde hij. „Het is de restverdediging. Als de ene back hoog staat, dan moet de andere naar binnen staan en ik andersom. Ik ben er medeverantwoordelijk voor dat dat goed gaat”, vertelde de tweede aanvoerder van Ajax die niet precies kon vertellen waarom zijn ploeg zich onder Schreuder niet aan simpele opdrachten hield. „Simpel voetballen is toch niet simpel, zeggen ze wel eens toch?”