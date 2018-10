Mini-WK terug op FIFA-agenda

Het zijn de plannen van voorzitter Gianni Infantino voor een mini-WK met acht toplanden en een uitgebreid WK voor clubteams, die eerder dit jaar met veel scepsis zijn ontvangen.

De FIFA bracht de ideeën van Infantino niet in discussie op het congres van juni in Moskou, maar komende vrijdag worden ze wel besproken door de Council, het hoogste bestuursorgaan binnen de FIFA. Het is niet duidelijk of er een stemming komt over de plannen.

De Zwitserse FIFA-baas beweert dat hij een groep van investeerders heeft die zijn plannen wil financieren. Een bedrag van 25 miljard dollar voor de komende 12 jaar is genoemd. Het mini-WK moet vanaf 2021 elke twee jaar plaatsvinden en vervangt de Confederations Cup. Het moet de apotheose worden van een mondiale Nations League. Voorts wil Infantino het jaarlijkse WK voor clubteams uitbreiden naar 24 teams.

De Europese bond UEFA, de vakbond voor voetballers FIFPro en de overkoepelende organisatie van de Europese competities EPFL hebben zich eerder zeer kritisch uitgelaten over de plannen. Volgens UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin verkoopt de FIFA de 'ziel van het voetbal' met de in zijn ogen 'meedogenloos commerciële' plannen. FIFPro liet weten dat de toevoeging van nog weer twee grote toernooien aan de al overvolle speelkalender de gezondheid en het welzijn van de voetballers schaadt.