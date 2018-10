Van Bommel: ’6-0 zege is geen nadeel’

„Nee, als het over een leerproces gaat, dan zeg je dat we nu twee wedstrijd hebben geoefend en dat er nu een examen aankomt. Dan ben je al te laat”, sprak Van Bommel een dag voor de clash met Tottenham Hotspur.

PSV moet winnen in Eindhoven na twee nederlagen op een rij. „Ik vind dat we in de eerste twee duels goed hebben gepresteerd, maar het resultaat ws niet goed. Tegen Barcelona (4-0 nederlaag, red.) kom je door een fout op achterstand. En tegen Internazionale (1-2 nederlaag, red.) moet je op een 2-0 voorsprong komen, dan geef je het niet meer weg”, sprak Van Bommel.

Mark van Bommel ziet zijn elftal FC Emmen de les lezen. Ⓒ Rene Bouwman

De Eindhovenaren veegden afgelopen zaterdag de vloer aan met FC Emmen. De club uit Drenthe werd met 6-0 verslagen. „Dat is geen nadeel. Als je een heel moeilijke wedstrijd speelt, kun je veel energie verliezen. De competitie is zeker niet makkelijk. Je moet het eerst maar even doen”, aldus de trainer van PSV, die zijn elftal de eerste negen Eredivisie-duels zag winnen.

Over Tottenham was Van Bommel lovend. „Internazionale, FC Barcelona en de Spurs zijn bijna gelijkwaardig. Er zijn veel spelers met kwaliteit bij Tottenham die het verschil kunnen maken. Dat het niet makkelijk wordt, staat vast. We moeten gewoon vier keer goed presteren, net als in de eerste twee duels.”

