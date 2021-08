Le Mans-winnaar Robin Frijns na bizar slot: ‘Die man was er bijna geweest’

Autosport

Rinus ’Veekay’ valt na fraaie inhaalrace uit in Illinois

Autocoureur Rinus van Kalmthout eiste in de dertiende race van het IndyCar-seizoen in Madison, Illinois een hoofdrol op, maar helaas voor de Nederlander niet in positieve zin. ’Veekay’ was bezig aan een fraaie inhaalrace, maar veroorzaakte uiteindelijk een crash en kon niet finishen.