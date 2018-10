HSV zet trainer op straat

De clubleiding van de naar de tweede Bundesliga gedegradeerde club heeft er geen vertrouwen in dat het spel van de traditionele volksclub er onder Titz dit seizoen op zal vooruitgaan.

,,We zien een verhoogd risico dat we onze doelstelling voor dit seizoen niet gaan halen", aldus technisch directeur Ralf Becker.

Titz volgde in maart de ontslagen Bernd Hollerbach op. In zijn twee maanden als hoofdtrainer wist hij HSV niet te behoeden voor degradatie. De clubleiding heeft Hannes Wolf als nieuwe hoofdtrainer aangesteld. Hij is oud-trainer van VfB Stuttgart.

HSV speelde sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 op het hoogste niveau, maar daalde vorig seizoen af naar het tweede niveau. De club staat er niet eens zo slecht voor dit seizoen: vijfde na tien wedstrijden op 2 punten achterstand van koploper 1. FC Köln.

Bij HSV staat voormalig Spartaan Rick van Drongelen onder contract.