Burgemeester Eindhoven wil niet dat PSV na 1 juni nog speelt

PSV liet vorige week zelf ook al weten voorstander te zijn van het stoppen van de competitie. De KNVB liet de clubs uit het betaald voetbal dinsdag weten dat het de intentie is om vanaf juni weer te voetballen. Jorritsma vindt dat geen goed idee, ook niet als er zonder publiek wordt gespeeld.

„Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil”, aldus Jorritsma. „Als er zonder publiek wordt gespeeld, levert dat enorme problemen voor de openbare orde op. Ik denk niet dat ik hier alleen in sta, maar dat al mijn collega’s van de veiligheidsregio’s daar unaniem achter staan.”

John Jorritsma Ⓒ ANP