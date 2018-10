Tennislegende verwacht grandslamtitel Bertens

De winnares van negen grandslamtoernooien denkt dat er nog veel meer in het vat zit voor de nummer negen van de wereld uit Nederland. „Ik denk dat dit nog maar het begin is voor haar”, zegt Seles in gesprek met de NOS. Seles won zelf negen Majors. Dit hadden er veel meer kunnen zijn als ze in 1993 niet was neergestoken door een fan van Steffi Graf.

Bertens won maandag haar eerste duels van de WTA Finals. De 26-jarige Nederlandse boekte een sterke zege op Angelique Kerber. „Het is een geweldige speelster om naar te kijken. Ze speelt een beetje anders dan de meeste speelsters op de Tour. En mentaal wordt ze ook steeds sterker”, vertelt Seles.

Monica Seles tijdens haar loopbaan. Ⓒ EPA

De in voormalig Joegoslavië geboren Amerikaanse vervolgt: „Als ze gefocust blijft, denk ik dat ze een grandslamtoernooi gaat winnen. Tijdens belangrijke wedstrijden kan Bertens dan net dat beetje extra geven. Ze heeft alles in huis om een grandslamtitel te winnen en kan ook hier (Singapore, red.) de titel pakken.”