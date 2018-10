Van Bommel mist waardering voor PSV

Dat liet de trainer van de Eindhovenaren dinsdag in het Philips-stadion blijken in aanloop naar de groepswedstrijd tegen Tottenham Hotspur van woensdag.

PSV verloor in september met 4-0 bij FC Barcelona en begin oktober was Internazionale met 1-2 te sterk. In de Eredivisie liet PSV nog geen punt liggen.

„Alleen het resultaat was niet goed. Bij Barcelona houd je het lang vol en krijg je kansen bij 0-0”, vertelt van Bommel. „Het zijn net de details die het verschil maken. Tegen Inter hebben we het ook goed gedaan, misschien nog wel beter dan in Barcelona. We hebben in mijn ogen al twee keer top gepresteerd. Waar veel mensen in Nederland zeggen dat dat niet zo is, maar ik vind van wel”, aldus Van Bommel.

Tottenham Hotspur is net als PSV na twee groepswedstrijden nog puntloos. De ploeg die woensdag verliest, kan uitschakeling in principe niet meer voorkomen.

