Goalgetter Diego Costa terug bij Atletico

Costa is voldoende hersteld van een hamstringblessure die hij begin deze maand opliep in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Club Brugge.

Ook verdediger Stefan Savic is weer fit en erbij in Dortmund. De Montenegrijnse international was zes weken uit roulatie door een spierblessure.

Atletico en Dortmund wonnen elk hun eerste twee wedstrijden en staan bovenaan in de groep.