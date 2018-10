Ajax O19 deelt eerste tik uit aan Benfica

De jonge Amsterdamse ploeg van trainer John Heitinga nam op de Toekomst de beloften van Benfica te grazen: 3-0. Ryan Gravenberch, Victor Jensen en Nicolas Kühn troffen doel voor Ajax 019.

Door de overwinning is Ajax O20 met zeven punten voorlopig koploper in Groep E. De Ajacieden hebben een punt meer dan Benfica, dat de eerste twee duels had gewonnen.

Bekijk hieronder de openingsgoal van Gravenberch:

Om 21.00 uur is het dinsdagavond in de Johan Cruijff ArenA de beurt aan de hoofdmacht van beide clubs, in het hoofdtoernooi van de Champions League.