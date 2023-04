Voor het eerst ’ramadanonderbreking’ in Eredivisie

„Een heel mooi gebaar”, zei de Marokkaanse oud-voetballer Karim El Ahmadi bij ESPN. El Ahmadi deed in Rotterdam de analyse bij Excelsior - FC Twente. Van beide clubs gingen een kwartier voor tijd meerdere spelers naar de kant om wat te eten en drinken. „Het duurt hooguit 2 minuten, het is een beetje hetzelfde als een VAR-moment”, aldus El Ahmadi. „Mooi voor de spelers. Dit is heel belangrijk.”

Bij NEC - PSV werd in de 12e minuut stilgestaan bij het overlijden van PSV-perschef Thijs Slegers. Tijdens de minuut applaus in De Goffert konden de spelers die meedoen aan de ramadan wat eten en drinken.

De KNVB maakte ruim een week geleden bekend dat voor het eerst een ’ramadanonderbreking’ is toegestaan in het betaalde voetbal. Moslims mogen in de periode van de ramadan, die op 22 maart begon en ongeveer een maand duurt, onder meer niet eten en drinken van zonsopgang tot zonsondergang. Voor deze periode van vasten, die meerdere speelrondes in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie omvat, heeft de KNVB de nieuwe richtlijnen ingevoerd.

Scheidsrechters leggen het duel stil op het eerste beschikbare moment na zonsondergang. Voorwaarde is wel dat er tenminste één speler op het veld staat die meedoet aan de ramadan. Hierover vindt voor aanvang van iedere wedstrijd overleg plaats. De KNVB volgt het voorbeeld van de Premier League, die deze maatregel ook al invoerde.