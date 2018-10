’Stap naar Europese subtop weinig zinvol’

PSV en Ajax winnen dit seizoen bijna wekelijks hun wedstrijden met het grootste gemak. Kun je je als talentvolle speler in Nederland nog wel voldoende ontwikkelen, of is het verstandiger op jonge leeftijd te vertrekken naar een grotere Europese competitie waar je elk weekeinde onder druk staat en wordt getest?

Mark van Bommel vindt dat spelers in Nederland, naast de Europese wedstrijden, nog genoeg kunnen leren. „Als je het mij persoonlijk vraagt, moet je, als je echt goed bent, niet de stap maken naar een club uit de subtop of de middenmoot in een Europese competitie”, zei de trainer van PSV dinsdag desgevraagd. „De elftallen die we nu hebben in Nederland, zijn gewoon goed. We doen niet voor niets met twee teams mee in de Champions League. Het Nederlands elftal gaat weer stappen maken, zonder dat we te hard van stapel moeten lopen.”

PSV heeft na negen wedstrijden in de eredivisie nog geen punt verspeeld. Het doelsaldo van de Eindhovenaren is 36-3. Zaterdag nog won PSV met 6-0 van FC Emmen. Eerder rekende de koploper al overtuigend af met Willem II (6-1) en ADO Den Haag (0-7).

Van Bommel zelf vertrok pas op zijn 28e naar het buitenland. „Dat waren andere tijden, dat weet ik. Maar het is ook een persoonlijke kwestie. De ene voelt zich beter in Nederland en wil langer blijven. Ik had de stap ook vijf of zes jaar eerder kunnen maken. Maar dan moet je de afweging maken voor jezelf en jezelf de vraag stellen: wat is nou het beste?”