Bergwijn mist training van PSV

De aanvaller bleef vanwege enkelklachten uit voorzorg langs de kant. Bergwijn (21) werd in de competitiewedstrijd tegen FC Emmen naar de kant gehaald en liet zijn enkel maandag onderzoeken.

Van een (ernstige) blessure is geen sprake. Mocht de tweevoudig international van Oranje niet in staat zijn om te spelen tegen Spurs, dan is Donyell Malen zijn logische vervanger.

