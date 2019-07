Atlético wil transfer Griezmann blokkeren

De Franse aanvaller verhuisde deze zomer voor 120 miljoen euro van Atlético naar FC Barcelona. Volgens de Madrilenen moet Barcelona echter meer geld betalen en dus willen ze dat La Liga ingrijpt.

„Atlético heeft een klacht ingediend”, zei voorzitter Javier Tebas van de hoogste klasse in Spanje. „Ze zetten vraagtekens bij deze transfer. Het proces is nu gaande. Het is mogelijk om een transfer te blokkeren. La Liga moet hier een beslissing over nemen.”

In het contract van Griezmann stond een gelimiteerde afkoopsom van 200 miljoen euro. Per 1 juli ging dat bedrag echter omlaag naar 120 miljoen. Barcelona maakte die geldsom onlangs over en presenteerde vervolgens de Fransman als aanwinst. Griezmann maakte onlangs zijn officieuze debuut voor de club van Frenkie de Jong.

De aanvaller bracht op 14 mei al naar buiten dat hij zou vertrekken uit Madrid. Volgens Atlético had Griezmann toen al een deal gesloten met Barcelona en moeten de Catalanen dus de afkoopsom betalen die toen nog gold, 200 miljoen euro.