PSV moet ’erfenis’ het hoofd bieden

Cody Gakpo moet PSV aan doelpunten helpen in Maribor. Ⓒ ANP/HH

PSV is in Slovenië middenin de erfenis van het dramatisch verlopen vorige seizoen beland. Met NS Mura wacht donderdagavond (19.00 uur) de eerste horde richting de groepsfase van de Europa League. Het lege stadionnetje in Murska Sobota (capaciteit 5400) kent een ambiance die niet te vergelijken zal zijn met wat het gros van de spelers van PSV gewend is.